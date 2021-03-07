Ленинградский рок-клуб отметил 40-летие

За день до Международного женского дня в Петербурге отмечает свой 40-летний юбилей Ленинградский рок-клуб, созданный при кураторстве КГБ. Четыре десятка лет назад в стенах клуба состоялся первый концерт. Об этом сообщает бывший сотрудник КГБ Павел Кошелев.

«Одна из задач была — локализовать, чтобы не было необходимости заниматься каждодневной работой по поиску враждебных элементов, а дать им самореализовываться», - вспоминает подполковник в отставке идею создания клуба.

Известно, что до 1981 года Ленинградский рок-клуб существовал под руководством контрразведки СССР. Затем клубом занимался отдел по работе с молодежью. Напомним, рок-клуб подарил миру такие группы, как DDT, «Кино» и «Аквариум».