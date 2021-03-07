В «Театре на Васильевском» покажут спектакль «Семью восемь»

В Санкт-Петербурге на этих выходных в «Театре на Васильевском» покажут новый спектакль. На официальном сайте театра сообщается, что спектакль будет называться «Семью восемь» по пьесе Дарьи Слюсаренко в постановке Галины Зальцман.

Театральное представление будет связано с темой психологического насилия в семье. Героиня все время будет вспоминать свое детство. У нее была очень занятая мама, а также слишком требовательная бабушка, которая была домашним тираном. У каждой из них есть свои скелеты в шкафу.

Примерная длительность спектакля «Семью восемь» будет составлять полтора часа, без антракта.