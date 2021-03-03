В Петербурге пройдет международный экономический форум

Со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге пройдет международный экономический форум. Во время проведения мероприятия будут соблюдены все противоэпидемиологические меры по коронавирусу.

Антон Кобяков, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ, заявил, что в связи с массовой вакцинацией населения, стало возможным проведение экономического форума в запланированные даты.

В 2020 году в связи с пандемией «ковида» ПЭМФ был отменен. В последние годы мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В 2019 году в ПЭМФ приняли участие более 19 тысяч человек из 145 стран со всего мира.