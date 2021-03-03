Названы кандидатуры на звание «Почетного гражданина Петербурга»

В Северной столице перечислили кандидатуры на звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». В их число вошли народный артист России и выдающийся хореограф Борис Эйфман, а также генеральный директор биотехнологической компании «Биокад» Дмитрий Морозов. Эти кандидатуры назвал Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Петербурга.

Макаров также отметил, что вручение награды состоится 27 мая накануне Дня города.

Звание «Почетного гражданина Петербурга» является высшей наградой региона. Соответствующее звание присваивается российским и иностранным гражданам, которые внесли выдающийся вклад в развитие города на Неве, а также повышение его авторитета и роли в стране и на международной арене.