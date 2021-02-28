Трубочиста на Большой Московской улице собираются убрать

В Санкт-Петербурге на доме №5 по Большой Московской улице местные жители увидели, что у скульптуры трубочиста оторвалась голова.

В 2004-2006 годах во время благоустройства двора на фасаде здания появилась скульптура трубочиста. Власти города заявили, что восстановить его не смогут, так как он не стоит на балансе администрации Центрального района. По словам региональных властей, скульптура принадлежит частному лицу.

Это ваяние началось разрушаться, потому что сделали его из мягких материалов. Поэтому реставрации эта фигура не подлежит. Можно лишь только заменить трубочиста на новый памятник.