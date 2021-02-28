В одном из домов Петербурга краеведы отмыли печь Ваулина

В Санкт-Петербурге в доме на Клинском проспекте краеведы из объединения «Гэнгъ» привели в порядок печь Ваулина с панно по мотивам росписей Врубеля.

На работу ушло больше недели. Активисты трудили по 7-8 часов в день, а также потратили на помывку печи около 15 тысяч рублей. В результате изнурительных и долгих работ, итог работ оказался очень впечатляющим. Краеведам удалось отмыть майоликовые изразцы от слоев краски, грязи, пыли и шпаклевки.

«Заложенную топку покрасили в коричневый, чтобы был контраст с поливом изразцов и павлином. Топка почти точно была кирпичной, так что вышла почти правда», — заявила активистка Ксения Сидорина.

Также Сидорина добавила, что стены вокруг печи были покрашены в идеальный ЖЭК-зеленый.