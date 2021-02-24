На «Пермской ярмарке» побывало более 450 участников

Пресс-служба министерства культуры Пермского края сообщила, что 23 февраля на «Пермскую ярмарку» прибыло более 450 участников. На ярмарке народных промыслов собрались искусные мастера, которые берегут культурное наследие в виде авторской посуды, одежды, обуви, а также украшений.

Посетителям мероприятия будут продемонстрированы такие экспонаты, как экспозиция Нытвенского Музея ложки и колекция полотенец из фондов Коми-пермяцкого краеведческого музея им. П.И.Субботина-Пермяка.

Также в центре проведения ярмарки будет организована Площадь мастеров, где будут учить плести из бересты и ивы, а также вязать игрушки и шить национальные головные уборы.



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