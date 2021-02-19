В Петербурге после пандемии туристы смогут насладиться современным искусством

По словам городского комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, в городе осуществляется разработка новой туристской культурной географии.

Город после пандемии предложит туристам помимо привычных достопримечательностей новые арт-пространства, которые привлекают не только петербуржцев, но и гостей города, приехавших из других стран. В Петербурге туристы смогут насладиться креативными пространствами и современным искусством, а также проследовать по маршрутам, связанным с пригородами Северной столицы.

Несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса на туризм, у жителей других городов и стран все еще есть 1000 и 1 причина посетить Санкт-Петербург.