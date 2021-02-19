На выставке в музее артиллерии Петербурга представили трубку Пугачева

В Санкт-Петербурге Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и связи Министерства обороны России представили новый экспонат — курительную трубку Емельяна Пугачева. Экспонат показали на выставке "Казаки. Из истории кавалерийских полков Русской императорской армии".
Пресс-служба Западного военного округа сообщает, что эта трубка принадлежала донскому казаку, предводителю Крестьянской войны 1773-1775 гг. Емельяну Пугачеву.
Кроме того, на выставке представили саблю старшины войска Донского С.Н. Серебрякова, а также саблю, которую подарила Анна Иоанновна старшине Еркаширу.