Императорскую ферму в Царском селе отреставрируют за счет бюджета

Главгосэкспертиза вынесла свое решение по проекту реконструкции Императорской фермы в Царском селе. Одобрение проект получил только со второго раза. Известно, что для реализации проекта выделят средства из бюджета.

Группа «Риедер», подготовившая документацию и смету, теперь обязана провести техническое переоснащение фермы, а также приспособить ее для современного использования.

Напомним, ферма является объектом культурного наследия. На ее территории с 2014 года реставрируют объекты. По завершении работ на месте появятся досуговый центр, административно-бытовой корпус, а также питомник, птичник и конюшня.