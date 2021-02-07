В Петербурге в Ботаническом саду появится выставка по мотивам телешоу

В Санкт-Петербурге в Ботаническом саду Петра Великого откроется выставка по мотивам знаменитого телешоу «Последний герой».

В павильоне будет представлена самая большая коллекция африканской флоры в Северной столице. Гости выставки смогут увидеть различные климатические зоны — от тропических лесов до пустынь. В оранжерее также будут установлены таблички с QR-кодами, с помощью которых петербуржцы смогут увидеть животных в «дополненной реальности», а также узнать информацию о тропических растениях или о шоу «Последний герой».

Выставка пройдет с 6 по 28 февраля.