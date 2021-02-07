В Петербурге появится ресторанный гид Michelin

В Петербурге в ближайшее время может появиться ресторанный путеводитель Michelin. Его ждут в России еще с 2019 года. Об этом сообщает департамент городского туризма.

Представители городского комитета по туризму ведут переговоры с представителями знаменитого гида. Однако до окончательного решения нужно пройти еще несколько этапов.

Напомним, гид Michelin – это ресторанный справочник, по которому гурманы ориентируются, путешествуя по всему миру.

Власти Северной столицы вынуждены пока повременить с принятием решения, так как финансы необходимо направить на другие сферы из-за пандемии коронавируса.