В 2021 году на Дворцовой площади пройдет международный книжный салон

В Санкт-Петербурге с 26 по 29 мая этого года на Дворцовой площади пройдет XVI Петербургский международный книжный салон.

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации (СМИ) сообщил, что местом проведения мероприятия станет главная площадь Северной столицы. Кроме того, петербуржцы смогут отметить здесь 318-й день рождения города в прекрасной книжной и праздничной атмосфере.

Владимир Рябовол, глава комитета по взаимодействию со СМИ, отметил, что спад заболеваемости и улучшению ситуации в городе с коронавирусной инфекцией, позволяет провести данное торжество в этом году в Петербурге.