В Петербурге прошло ежегодное вручение театральной премии «Золотой софит»

На сцене ТЮЗа имени А. А. Брянцева наградили лауреатов Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». Ее присуждают уже более двадцати пяти лет, десять из которых церемония проходит в ТЮЗе .

Лучшим спектаклем большой формы была признана постановка «Братья Карамазовы» Льва Додина (Малый драматический театр — Театр Европы).

Лауреаты «Золотого софита» 2020–2021 гг. были определены тайным голосованием накануне церемонии награждения. В нем приняли участие известные режиссеры и актеры, а также музыкальные и театральные критики. Ведущим премии стал артист театра «Суббота» Андрей Гульнев, режиссером церемонии стал Андрей Сидельников. Возглавлял номинационный совет премии Народный артист России Николай Буров.

В этом году церемония проходила в условиях новых коронавирусных ограничений. На входе у гостей проверяли QR-коды.