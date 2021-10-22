На фасаде Библиотеки Маяковского петербуржцам показали световое шоу

Вечером в четверг, 21 октября, в Санкт-Петербурге горожанам показали красочное световое шоу на фасаде здания библиотеки имени Маяковского. Его посвятили недавнему открытию обновленного здания после реконструкции.

Шоу уже стартовало, но, чтобы его смогли увидеть как можно больше петербуржцев и гостей города, шоу повторят и 22 октября. Посмотреть действо все желающие могут в 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30.

Зрители увидят элементы прошлого библиотеки и эпизоды культуры начала XX века — русское авангардное искусство. Продолжительность шоу – 8 минут. Лучше всего проекции будут видны с противоположного берега Фонтанки.