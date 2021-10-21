Михайловский театр теперь имеет QR-код со статусом "Вакцинирован"

Михайловский театр одним из первых театров Санкт-Петербурга получил QR-код со статусом "Вакцинирован". Свыше 80% его работников уже привиты или имеют справку о перенесенном заболевании. Об этом сообщили в четверг, 21 октября, в пресс-службе театра со ссылкой на художественного руководителя Владимира Кехмана.

"Коллектив театра на 86% вакцинирован либо может подтвердить факт перенесенного заболевания. Я всегда говорил и отвечаю за свои слова, что Михайловский театр с точки зрения COVID-19 - самое безопасное место. Мы предпринимаем все меры, установленные Роспотребнадзором, а сегодня соответствующие инстанции подтвердили ответственное отношение к вакцинации нашего коллектива", — отметил Кехман.

QR-код был выдан городским комитетом по промышленной политике, инновациям и торговли и Центром развития и поддержки предпринимательства.