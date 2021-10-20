В Петербурге запустила работу Кинокомиссия

В Петербурге 20 октября Комитет по культуре сообщил о появлении в городе Кинокомиссии. Основные задачи комиссии – содействие в согласовании и проведении кино- и видеосъёмок на территории города, оказание информационной и консультационной помощи. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал об этом в своем телеграм-канале.

«История отечественного кино неразрывно связана с Петербургом, – отметил Пиотровский. – Правительство города уделяет отрасли особое внимание: выделяет субсидии, создаёт условия для проведения съёмок».

Базой для Кинокомиссии стал Институт культурных программ. В 2022-м году в бюджете Санкт-Петербурга будут предусмотрены средства, за счет которых можно будет возместить затраты на производство фильмов по аналогии с системой рибейтов.