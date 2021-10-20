В Петербурге завершается масштабная реставрация Казанского собора

В Санкт-Петербурге реставраторы планируют завершить работы на фасадах Казанского собора в ноябре. Об этом в среду сообщила пресс-служба городской администрации.

"Масштабные работы по реставрации лицевых стен и колоннады Казанского собора, продолжавшиеся в течение 10 лет, близятся к завершению. Строительные леса снимут к 15 ноября. Главным в реставрации была очистка фасадов, выложенных из туфа - пудостского камня, от загрязнений, мха и плесени", — говорится в сообщении пресс-службы.

Губернатор Александр Беглов отметил, что реставрация таких памятников, как Казанский собор, требует особых усилий и высокого мастерства. Глава подчеркнул, что петербургские реставраторы справились с этой задачей.

До 2015 года работы финансировались за счет федерального бюджета по линии министерства культуры РФ. В 2015-2021 годов из бюджета Санкт-Петербурга на реставрацию фасадов был выделен 291 миллион рублей.