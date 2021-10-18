МТД из-за болезни актера перенес спектакли с Козловским и Боярской

Малый драматический театр Петербурга перенёс сразу несколько спектаклей из-за болезни артиста. Как стало известно по сообщению пресс-службы Малого драматического театра, спектакль «Гамлет» теперь состоится 15 и 16 декабря. Также перенесли постановку «Вишневый сад» – она состоится 17 и 18 декабря.

Приобретенные билеты на эти спектакли можно сдать, вернув потраченные на них деньги, или посетить постановки в декабре – своей силы они не утратят. Если же хотелось посетить театр именно в этом месяце, то 27 и 28 октября на сцене можно будет увидеть спектакль «Дядя Ваня», 29 октября — «Три сестры», а 30 октября — «Повелитель мух».