Вход в Екатерининский парк станет бесплатным до весны

В воскресенье, 17 октября, стало известно, что вход в Екатерининский парк на зиму сделают бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника. Оплату отменят с 25 октября 2021 года и до весны 2022 года. После перехода на зимний режим работы парк будет открыт с 7:00 до 21:00.

В петербургских парках скульптуры и изваяния, украшающие фонтанные комплексы, на зиму укрывают деревянными ящиками. Так, фигуры сохраняют от разрушающего действия снега и низких температур.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил кто получил Царскосельскую художественную премию.