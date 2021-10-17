Актер Андрей Булгаков скончался от коронавируса

Известный по роли Петра I актер Андрей Булгаков скончался в Петербурге от коронавируса на 63 году жизни. Об этом 16 октября сообщила его жена Виктория. По ее словам, Булгаков две недели находился в реанимации.

"Коронавирус и осложнение на сердце", — рассказала женщина о причинах кончины мужа.

Коллега Булгакова Леонид Петров выразил соболезнования.

"Ты останешься Первым!" — написал он в Instagram.

Андрей Булгаков известен прежде всего по роли Петра I. В 1998 году он стал победителем Всероссийского съезда двойников. Актер основал Санкт-Петербургский театр исторических миниатюр и современных пародий и до последнего дня оставался его главным режиссером.