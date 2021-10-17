Александр Сокуров и Игорь Скляр стали лауреатами Царскосельской художественной премии

Александру Сокурову 16 октября в Музее-лицее Пушкина вручили Царскосельскую художественную премию «за неповторимый режиссёрский почерк и вклад в гуманитарные традиции мировой культуры». Обладателем престижной награды в этом году также стал Лев Прыгунов за легендарный путь в кино, Андрей Арьев за книгу «Три города Сергея Довлатова. Взгляд из Петербурга», Елена Скульская за книгу «Три города Сергея Довлатова. Взгляд из Таллина» и другие.

Кроме этого, Царскосельскую премию получил Игорь Скляр за яркую интерпретацию мировой классики в спектаклях «Эмигранты» и «Скрипач на крыше».

Царскосельская художественная премия, которая была учреждена в 1993 году, вручается за творческий вклад в развитие российской культуры и искусства, укрепление международных культурных связей. Ее учредители — Всероссийский музей А.С. Пушкина, меценат Борис Блотнер, поэт и музыкант Александр Дольский, писатель Виктор Кривулин, композитор Сергей Курехин, кинорежиссер Александр Сокуров.