Реставрацию Медного всадника продлили еще на один год

В Петербурге отреставрируют памятник Петру Первому. Работы завершат до конца следующего года. Реставрацией займутся специалисты мастерской «Наследие». На восстановление памятника уйдет около 40 миллионов рублей. Сейчас скульптуру закрывают лесами. Реставрационные работы изначально планировалось начать в пятницу, 15 октября, но монтаж лесов стартовал уже в понедельник.

В следующем году Санкт-Петербург будет праздновать 350-летие Петра I. Реставрация Медного всадника посвящена юбилею основателя города.

К слову, последняя масштабная реставрация памятника проводилась в 1976 году. Тогда на опорных ногах коня были обнаружены небольшие трещины.