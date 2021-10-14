Гигантский броненосец застрял в арке Главного штаба

Вадим Соловьев 14 октября опубликовал у себя в Instagram новую работу. На ней изображён броненосец огромных размеров, застрявший в арке Главного штаба. Под рисунком художник оставил шуточный текст.

«На днях безобидная городская традиция обернулась казусом на Дворцовой площади. Ежегодное Вхождение Гигантского Броненосца в Арку Главного Штаба — популярное в Питере осеннее мероприятие. Говорят, если броненосец легко проходит в арку — зима будет умеренной, если идёт в обход — ждите холодов. В этот раз броненосец застрял. Помимо неопределенного прогноза на зиму это привело к многочасовой спасательной операции, завершившейся, к счастью, успехом», — пишет Соловьев.

Автор добавляет, что ни один броненосец не пострадал. Но какой будет зима неизвестно.