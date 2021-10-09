Библиотека имени Маяковского после реконструкции приняла своих первых читателей

Официальное открытие состоялось 9 октября. В этот день обновленная библиотека имени Маяковского на набережной реки Фонтанки приняла первых гостей. В здании расположился фонд отдела литературы на русском языке и читальные залы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал открытие библиотеки.

«Библиотека Маяковского – одна из лучших не только в Петербурге, но и в стране. Чтобы отвечать современным вызовам, привлекать новых пользователей, в том числе молодежь, библиотеки должны меняться, что мы и видим на примере библиотеки имени Маяковского», - заявил глава города.

Библиотеку оснастили современным оборудованием. Читатели смогут воспользоваться станциями самообслуживания, монорельсовым телелифтом для транспортировки книг, также в здании установили «умный» гардероб с системой распознавания лиц Face-ID. Для любителей лекций, коворкингов и мастер-классов открыли мультимедийный зал.