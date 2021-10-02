В «Росфото» отменили выставку об ингерманландцах

В Санкт-Петербурге в пятницу, 1 октября, в музее «Росфото» должна была состояться выставка о преследованиях ингерманландцев. Однако позже ее отменили.

В музее должна была открыться выставка «Ингерманландцы — забытые финны», которая посвящена сталинским репрессиям и пострадавшим из-за них ингерманландских финнам. Авторами этой выставки стали фотограф Мери Коутаниеми и ингерманландские переселенцы — журналисты Сантери и Леа Паакканен, родственники которых также оказались жертвами репрессий.

Организаторы мероприятия сообщили, что мероприятие было отменено по политическим причинам.