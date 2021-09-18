В Ботаническом саду состоится фестиваль «НеобыЧАЙный сад»

В Санкт-Петербурге в Ботаническом саду начинается ежегодный традиционный чайный фестиваль «НеобыЧАЙный сад». Мероприятие будет проходить все выходные — 18 и 19 сентября.

На зеленой территории жители и гости Северной столицы смогут увидеть настоящий чай из самовара, а также попасть на мастер-классы и лекции экспертов чайного дела. Мастера расскажут всем желающим, как правильно заваривать этот напиток.

Также на официальном сайте Ботанического сада сообщается, что все посетители смогут посетить несколько чайных выставок. Всем гостям будут показаны чайные растения, а также работы учеников и мастеров Школы мозайки.

Кроме того, всех посетителей будет развлекать клоун-мим-театр «Мимигранты». Коллектив покажет представление «Приключения доктора Айболита и отЧАЙных клоунов».