В честь акции «Гостеприимный Петербург» жители города смогут посетить экскурсии бесплатно

В пресс-службе Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга сообщили, что в Северной столице с 21 по 28 сентября пройдет социальная акция «Гостеприимный Петербург». Акция пройдет в честь Всемирного дня туризма, который отмечается 27 числа.

В рамках будущей акции жители Петербурга смогут бесплатно посетить музеи и другие объекты, а также водные, автобусные и пешеходные экскурсии по город. Также, для петербуржцев будут организованы мастер-классы, квесты, поход в океанариум, а также концерты. Об участии в данной акции заявилось уже более 70 организаций.

Для того, чтобы посетить многие события необходимо зарегистрироваться на туристском портале Санкт-Петербурга. Начать регистрироваться можно будет 16 сентября в 16:00.