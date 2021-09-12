В Петербурге проходит военно-исторический фестиваль «Невская битва»

В Санкт-Петербурге у стен Петропавловской крепости в выходные дни проходит военно-исторический фестиваль «Невская битва». Мероприятие проходит в рамках празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.
В фестивале принимают участие клубы исторической реконструкции, для гостей мероприятия подготовлены конкурсы и музыкальная программа, а также работает ярмарка.
Одним из знаменательных моментов на празднике 11 сентября стала реконструкция знаменитого Невского сражения, которое произошло 15 июля 1240 года между новгородскими и шведскими войсками. На второй день фестиваля планируется провести конные состязания и поединки.