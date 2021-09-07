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Большой драматический театр Товстоногова откроется для посетителей в ноябре

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© Фото: instagram.com/bdtspb

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На данный момент работы выполнены на 95%.

Представитель министерства культуры Санкт-Петербурга Сергей Подольский сообщил, что в ноябре, после ремонта, начнет работать Большой драматический театр им. Товстоногова.

Подольский отметил, что проведена огромная работа по гидроизоляции подвала. Основной задачей являлось остановка подземной реки. На данный момент работы выполнены на 95%. 

Также стоит отметить, что ремонт ещё продолжается. Так, до сих пор осуществляется ремонт крыши. Однако эта деятельность никак не повлияет на проведение спектаклей. Работы будут вестись в соответствии с графиком театра.  

Художественный руководитель БДТ Андрей Могучий уверяет, что строители постараются закончить ремонт, как можно быстрее.

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