Организаторы концертов обратились за помощью к Беглову

Представители концертной индустрии Санкт-Петербурга попросили губернатора Северной столицы Александра Беглова о встрече. Организаторы не переживут нового локдауна.

В Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) сообщили, что во времена пандемии индустрия потеряла более 90% всей выручки. Работа сфер закрылась более чем на 17 месяцев, в связи с этим было отменено и перенесено не менее 10 тысяч мероприятий по всей стране. Также в ассоциации отметили, что без работы могут остаться более 600 тысяч человек.

На встрече с главой города представители концертной индустрии хотят обсудить условия и возможности проведения разного рода мероприятий. Больше всего их волнуют предстоящие концерты: "Мумий Тролль" 29 августа, "Нервы" 9 сентября, Zivert 10 сентября, "Сплин" 11 сентября, The Hatters 12 сентября и Макс Барских 15 сентября.