Музей Бродского могут выселить из дома Мурузи

Музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты», который находится в доме Мурузи на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге, могут выселить. Сообщается, что уведомление о выселении руководство «Полутора комнат» руководство уже получило.

Таким образом, с 30 августа 2021 года у музея истекает срок договора о безвозмездном пользовании помещениями мемориальной квартиры.

«В течение тридцати рабочих дней со дня прекращения договора мы обязаны по акту вернуть помещение фонду создания музея», — сообщили на официальной странице музея в социальной сети Instagram.

Однако стоит отметить, что в присланном документе прописана возможность переговоров и заключения нового договора на обновленных условиях.