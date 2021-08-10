Два чуда в один день: в Скорбященскую церковь вернулись икона и мозаика с ликом Богоматери

Построенные в конце XIX - начале XX вв. по проекту архитектора А.И. фон Гогена и позднее утраченные храм иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость” (с грошиками) и часовня в XXI в. переживают второе рождение. В 2017 году силами Фонда содействия и восстановления объектов истории и культуры Санкт-Петербурга, КГИОП и уникальных мастеров началась реконструкция святыни. К настоящему моменту основные работы уже завершены, идет внутренняя отделка, а также воссоздание элементов на лицевых фасадах.

Так, над входом в храм на проспекте Обуховской обороны возрождена историческая мозаика с изображением Богородицы, в честь чудотворного образа которой и была освящена церковь. Свое именование “с грошиками” лик святой приобрел при необычных обстоятельствах. 23 июля 1888 года (по старому стилю) во время грозы в часовню ударила молния, начался пожар, но огонь обошел икону, однако к ней пристали 12 медных монет, высыпавшихся из ящика для подаяний.

Над узором работал петербургский художник-мозаичист Игорь Лавриненко. Процесс занял два года. Изображение Богоматери выполнено в редкой стилистике ломоносовской мозаики из тянутой смальты.

“Смальта - это рукотворный материал, плавленное стекло. Если точнее - оксид металла, растворенный в кремниевой кислоте. Кусочки смальты нагреваются и вытягиваются в “соломку” различных конфигураций для последующего изготовления микромозаики. Эта технология была популярна в России в XVIII веке, так еще Михайло Васильевич работал. Но самые известные изделия - византийские, т.к. микромозаика существовала еще в древности - 4-6 вв. В основном это культовые изображения, иконы”,- пояснил мастер.

Игорь Лавриненко признался, что восстановление мозаики оказалось делом непростым, ведь в распоряжении специалиста была лишь одна дореволюционная фотография с изображением, как он сам выразился, “светового пятна”.

“Техника мозаичной миниатюры из тянутой смальты уникальна, как уникальны и петербургские мастера, работающие в ней. Мы, представители фонда, рады, что можем поучаствовать в возрождении этого красивейшего вида декоративно-прикладного искусства”, — сказал директор Фонда содействия и восстановления объектов истории и культуры Илья Козлов.

Храм иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость” (с грошиками) пользуется большой популярностью, многие прихожане посещают его с детьми, поэтому территория, по словам настоятеля церкви, будет соответствующим образом облагорожена.

“Фасадные работы и благоустройство вокруг храма практически окончены. Возле часовни появится детская площадка. Сейчас идет возрождение интерьеров церкви, в том числе в части живописи - к концу 2021 года мы планируем закончить. Далее снимем строительные леса и с 2022 года начнем богослужения”, — рассказал отец Богдан Полевой.

Отметим, что в восстанавливаемый, благодаря Фонду содействия и восстановления объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге, храм каждый год 5 августа в престольный праздник на один день возвращается икона Божией Матери “Всех скорбящих Радость” (с грошиками). Отрадно, что в этом году явление чудотворного образа совпало с открытием возрожденной мозаики с ликом святой.