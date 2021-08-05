В Петербурге появится Академия джаза и популярной музыки

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о появлении в городе Академии джаза и популярной музыки. Курировать данное музыкальное учреждение будет народный артист России и саксофонист Игорь Бутман.

Легендарный советский и российский композитор, пианист Анатолий Кальварский отметил, что создание академии — это очень хорошее дело. Главным вопросом остается, кто будет там преподавать, так как джазовое образование будет требовать серьезной музыкальной основы.

«Я думаю, что Игорь Бутман прославился как прекрасный организатор, я рад этому событию. Не стоит говорить о классической или неклассической школах. В джазе существуют какие-то общие понятия, которые необходимы любому музыканту, в какой бы он манере потом ни выражал себя», — заявил Кальварский.

Также он отметил, что существуют определенные какие-то вещи, как и в классической, серьезной музыке. Сегодняшняя музыка, симфония джаза, она все равно требует твердой профессиональной музыкальной основы.

Будущие музыканты не смогут обойтись без знаний элементарных вещей, которые давали раньше в учебных заведениях РФ и всего мира.

Кроме того, стало известно, что учреждение появится на базе Музыкального училища имени М.П.Мусоргского.