В «Петергофе» отменили осенний праздник фонтанов

На официальном сайте Государственного музея-заповедника «Петергоф» сообщили, что осенний праздник фонтанов отменяется из-за напряженной эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге.
«С учетом сохраняющейся на территории Санкт-Петербурга сложной эпидемиологической обстановки дирекцией ГМЗ "Петергоф" принято решение об отмене осеннего праздника фонтанов в 2021 году», — заявили в пресс-службе Петергофа.
Также они подметили, что данное решение позволит снизить риски распространения COVID-19 среди гостей и сотрудников музея-заповедника.
Кроме того, сообщается, что фонтаны в «Петергофе» будут работать до 17 октября включительно.