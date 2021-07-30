С 7 августа в Петербурге появится новый водный маршрут по Неве

В Санкт-Петербурге создадут новый водный маршрут, который будет проходить по акватории Невы. Судно начнет курсировать с 7 августа.

Корабль будет ходить по маршруту, который соединит шесть причалов Северной столицы. Отправиться на теплоходе по Неве петербуржцы и гости города смогут с причалов около Адмиралтейства, Летнего сада, Кунсткамеры, Петровской и Мытнинской набережных, а также Финляндского вокзала.

В Комитете по транспорту Петербурга сообщили, что движение теплоходов будет курсировать с 11:00 до 19:00 каждые 30 минут. Кроме того, в ведомстве отметили, что во время остановки судна на одном из причалов, граждане смогут присоединиться к отдыхающим.