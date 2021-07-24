Сотрудники КГИОП продолжают реставрировать объекты культурного наследия

В Санкт-Петербурге продолжается реставрация объектов культурного наследия в рамках подпрограммы «Наследие» государственной программы «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге». Специалисты сообщили, что пытаются сохранить 49 таких объектов, 37 из которых нуждаются в реставрации.

«Сохранение исторического наследия, архитектурных памятников — наша обязанность. Город выделяет на реставрацию значительные суммы. Эта работа будет продолжаться», — заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

КГИОП до сих пор продолжает реставрацию Дома Монферрана, памятника императору Николаю I, Министерства народного просвещения, Дома Пашкова, Аничкова дворца, Гатчинского дворца и здания Александрийской женской больницы.

Кроме того, реставрация затронет храмы: Лютеранская церковь Святой Екатерины, Казанский собор, Соборная мечеть и другие.