К открытию Олимпиады Дворцовый мост разведется под музыку из советских спортивных фильмов

В ночь с субботы на воскресенье, с 24 на 25 июля, в Санкт-Петербурге Дворцовый мост разведут под музыку из советских фильмов, посвященных спорту. Акция будет приурочена к открытию XXXII летних Олимпийских игр в Японии.

«В тематический плейлист войдут композиции из кинофильма "Спорт. Спорт. Спорт", марш физкультурников М. Блантера и другие произведения из советского кинематографа, посвящённые спорту», — говорится в сообщении.

Также в анонсе отметили, что музыка будет звучать около 25 минут, а потом традиционно завершится «Гимном Великому городу Рейнгольда Глиэра».

Кроме того, развод мостов под музыку начнется в 01:10 и продлится до 01:30.