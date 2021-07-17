С 16 июля в Петербурге откроется выставка арт-группы Recycle

В Санкт-Петербурге с 16 июля в Центральном выставочном зале «Манеж» откроется выставка российской арт-группы Recyle. Посетителям будет представлена трансформация личности под влиянием современных технологий.

Начальник кураторских проектов «Манежа» Ольга Романова сообщила, что гости смогут увидеть тотальную инсталляцию и попасть в лес истекших ссылок. Экспозиции расскажут посетителям какой цифровой след человек оставляет после себя.

«Если вы стоите напротив этого лайтбокса, то возникает ощущение, что на вас светит солнце», — заявила Романова.

Проект будет длиться до 15 сентября 2021 года.