Петербург собирается войти в число креативных городов ЮНЕСКО

В Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга сообщили, что Северная столицы вошла в число претендентов на включение в «Сеть креативных городов ЮНЕСКО». Данный проект содействует сотрудничеству между городами, рассматривающие креатив как стратегический фактор своего развития. Заявку подали по направлению «Гастрономия».

«Всемирная туристская организация ООН отмечает, что до 30% мотивации выбора направления путешествия связано с тем, что нового там можно попробовать из еды, продегустировать. В этой части кухня Петербурга, сочетающая в себе современные гастрономические тенденции и многонациональные традиции города», — заявили председатель ведомства Сергей Корнеев.

Кроме того, в Корнеев добавил, что они хотят подтвердить статус города, который не боится экспериментировать и объединять классическое и новое, в том числе в гастрономии.

Еще глава комитета отметил, что каждый год рестораны Северной столицы попадают в топ мировых рейтингов, а также открываются новые заведения.