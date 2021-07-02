Музыкант Макс Покровский накричал на Билана из-за плохого отношения к группе «Ногу свело»

В пятницу, 2 июля, музыкальная группа «Ногу свело» должна была выступить в Санкт-Петербурге на площадке Roof Place, но после концерта Димы Билана, который состоялся на этой же сцене, площадку закрыли. Из-за этого музыкальный коллектив выступить не смог.

В связи с этим лидер группы Макс Покровский заявил, что Билан очень неуважительно и некультурно отнесся к поклонникам музыкального коллектива. Также музыкант отметил, что претензий к организаторам площадки не имеет.

Комитет по культуре Северной столицы сообщил, что велел руководству исправить нарушения. Однако на этой же площадке сегодня должна была выступать «Ногу свело», но на данный момент уже ведутся переговоры о переносе места проведения концерта.