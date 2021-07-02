Фестиваль «День Достоевского» в Петербурге пройдет в офлайн формате

В субботу, 3 июля, в Санкт-Петербурге состоится фестиваль «День Достоевского», которое пройдет в офлайн формате, но с некоторыми ограничениями, связанными с пандемией коронавирусной инфекции.

Среди ограничений, в этом году отменено шествия героев писателя в виде огромных марионеток по Кузнечному переулку, из-за того, что в Северной столице действует запрет на проведение массовых мероприятий более 75 человек.

Однако организаторы нашли выход из сложившейся ситуации. В ночь со 2 на 3 июля куклы-герои и артисты отправятся по рекам и каналам города на катере. Это позволит избежать столпотворения на улицах.

Кроме того, 3 июля жители и гости Северной столицы смогут отправиться на прогулку по городу по мотивам произведений Ф.М.Достоевского.