В храме Спас на Крови и Исаакиевском соборе вводят ограничения из-за «ковида»

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в Санкт-Петербурге, вызванной коронавирусной инфекцией, а также увеличения количества заболевших «ковидом» руководство музеев Исаакиевский собор и храм Спас на Крови приняло решение о введении ограничений. Они будут касаться правил посещения.

Таким образом, в музеях-памятниках количество посетителей будет ограничено. Посещать достопримечательности можно будет только с интервалом в 15 минут. ГБУК ГМП «Исаакиевский собор» сообщил, что все музеи исполняют рекомендации Роспотребнадзора.

Посетить музей можно будет с 10:00 до 21:30. Экскурсионные группы можно будет формировать на территории самого собора, в них могут быть максимум 20 человек. Среда в Исаакиевском соборе является выходным днем.