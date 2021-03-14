"Это будет бомба": в российском центре подготовки космонавтов рассказали об отправке актрисы с режиссером на орбиту

Лоскутов отметил, что фильм будут снимать в космосе, а не в павильоне, в том числе ради привлечения внимания к космическим полётам.

По его словам, актрисе придется работать в сложных условиях, зато все будет по-настоящему.



"Это просто будет бомба для аудитории", - подчеркнул гендиректор.

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Павел Власов уточнил, что все кандидаты проходят строгий отбор, включая и психологический.

Съемки научно-познавательного фильма на МКС планирует "Первый канал" совместно с Роскосмосом.Актрисе и режиссеру картины предстоит пробыть на МКС 12 суток. Полет запланирован на октябрь.

В пробах на главную роль приняли участие 3 тыс. девушек, в итоге остались лишь 20 кандидаток. В начале апреля станет известно имя российской актрисы, которая полетит в космос, а также ее дублерши.