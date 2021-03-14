Сын Сергея Бодрова стал рэпером и выпустил альбом

Сын российского актера и кинорежиссера Сергея Бодрова-младшего 18-летний Александр начал музыкальную карьеру. Как пишет "КП", юноша под творческим псевдонимом sanCheezeS выпустил сольный альбом с названием «Реп-мастерская».

Альбом небольшой - всего пять треков в общем на 17 минут. Аккомпанементом для читки служат пианино, интершум и мягкий бит.

Есть там строки про курьеров, мороженое, друга-битмейкера с окраин и земляничный шашлык.



Отмечается, что тексты Бодров писал сам.