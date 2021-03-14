Варлей рассказала, как у нее украли "Песню про медведей"

Знаменитая актриса Наталья Варлей рассказала, что у нее украли «Песню про медведей» из фильма «Кавказская пленница». Как пишет РИА «Новости», режиссер Леонид Гайдай прослушивал разных актрис, которые могли бы исполнить эту песню, однако счел их слишком профессиональными.

В итоге песню записала Варлей и Гайдай пообещал, что она и будет петь в картине.

После этого композитор, автор песни Александр Зацепин посоветовал Гайдаю Аиду Ведищеву, утверждая, что она поет лучше.

В свою очередь, сам Зацепин утверждает, что песню сначала записывала Ведищева, а потом Варлей.

Между тем, пишет "МК", у самой Ведищевой альтернативное видение ситуации. Она считает, что Наталья Варлей украла ее славу, ведь на экране зритель видел актрису и песня у многих ассоциируется только с Варлей.