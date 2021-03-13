Белорусов "завернули" с "Евровидения" из-за политизированности песни

Европейский вещательный союз решил не допускать к участию в конкурсе "Евровидение" песни "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста", представляющей Белоруссию. В заявлении, опубликованном на сайте союза, говорится, что организаторы уведимили телекомпанию БТРК, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе.

Песню сочли политизированной, а "Евровидние" держится в стороне от политики, отметили в союзе.

Если Белоруссия не сможет заменить песню, страна будет дисквалифицирована с конкурса.

Как пишет РИА Новости, лидер белорусской группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков уже заявил, что Белоруссия может отказаться от участия в конкурсе из-за подобных претензий.

Ролик с выступлением «Галасы ЗМеста» и треком «Я научу тебя» был удален с официального YouTube-канала фестиваля. В песне есть строки: «Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему».

Как уточняет "Лента", группа "Галсы ЗМеста" поддерживает президента страны Александра Лукашенко и высмеивает оппозицию.

Как писал Санкт-Петербург.ру, от России на "Евровидение" в мае поедет Манижа.