Россию на "Евровидении" будет представлять Манижа

Певица Manizha с песней "Русская женщина" будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме. Отбор участника состоялся 8 марта в прямом эфире Первого канала.

В отборе участвовали также Therr Maitz, представившие песню Future is bright, и дуэт #2Маши, исполнившие композицию Bitter words.



Певица поблагодарила зрителей за доверие. "Я не оплошаю, я сделаю все как надо, честно", - сказала она.

Символично, что песня об изменившемся самоощущении женщины в России была выбрана в Международный женский день.

29-летняя певица таджикского происхождения Манижа Сангин - независимый музыкант, автор и исполнитель, режиссер музыкальных клипов, общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия. С 2019 года - она амбассадор фонда "Подари жизнь", с 2020 - посол Доброй Воли ООН по делам беженцев.

Ранее от участия в «Евровидении» отказалась группа Little Big, которая должна была представлять Россию еще в прошлом году. Тогда шансы россиян оценивали высоко – их клип на песню Uno весной набрал рекордные 189 млн просмотров на официальном канале конкурса.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в 2020 году конкурс песни не состоялся из-за пандемии коронавируса. А в этом году его все же решено провести, однако с различными ограничениями. "Евровидение" состоится с 18 по 22 мая в Роттердаме под слоганом "Откройся".