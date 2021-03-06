Минкульт заплатит за ремонт домика Петра I

Домик Петра l – первая гражданская постройка в Петербурге – будет отреставрирован. Специалисты уже начали подготовку проектно-сметной документации, рассказала глава Минкульта Алла Манилова.

После подготовки бумаг ведомство выделит необходимые средства, передает ТАСС.

В проекте по подготовке к 350-летию Петра также участвует Русский музей.

Как отметила Манилова, ограда уже сделана, теперь будет отреставрирован сам дом. Завершить работы до начала юбилейных мероприятий в 2022 году не удастся, указала она.