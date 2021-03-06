Дочь Трофима поразила своим выступлением на шоу "Голос.Дети"

Дочь популярного российского певца Сергея Трофимова, известного как Трофим, приняла участие в новом сезоне шоу «Голос.Дети» на Первом канале и успешно прошла первый этап состязаний. Выступление Елизаветы Трофимовой доступно в YouTube.

Юная артистка выбрала для «слепых прослушиваний» песню Overjoyed Стиви Уандера.

Ведущий шоу Дмитрий Нагиев вышел на сцену и уточнил у судей, был ли кто-нибудь из них знаком с участницей, а затем сообщил, чьей дочерью она является.

По мнению Нагиева, наставники однозначно «повернулись на талант».

Девочку готовы были взять в свою команду и Светлана Лобода, и Баста, однако она решила присоединиться к команде Крида.

Певец Сергей Трофимов был дважды женат. От первого брака с Натальей Герасимовой у него есть дочь Анна, вторая супруга Анастасия Никишина родила артисту двоих детей — дочь Елизавету и сына Ивана.